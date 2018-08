Une grosse saisie la semaine dernière pour les douaniers du Nord, près de Cambrai. Ils ont découvert, cachée dans une camionnette immatriculée en Pologne, plus de 550 kg de pollen de cannabis. La drogue était dissimulée dans un gros caisson métallique.

Cambrai, France

Le contrôle des douanes a eu lieu mercredi 8 août, vers 17h dans le Cambrésis. Les agents des brigades de Maubeuge-Bavay et d'Halluin-Reckhem interceptent une camionnette immatriculée en Pologne. A l'intérieur, ils découvrent un gros cylindre d'acier, lui même sanglé sur une caisse en bois. Le véhicule dégage une forte odeur de colle. Et un chien de l'équipe cynophile appelée en renfort "marque" fortement le chargement, incitant les douaniers à poursuivre leur contrôle.

Grâce à un contrôle radioscopique effectué via les infrastructures d'Eurotunnel près de Calais, les douaniers ont découvert plus de 550 kg de pollen de cannabis, conditionnés en 300 petits paquets.

Le chauffeur condamné à trois ans de prison

La quantité de drogue découverte correspond, en une seule prise à plus d'un tiers du pollen saisi l'an dernier. Valeur estimée de la marchandise : quatre millions d'euros.

Le chauffeur polonais, jugé lundi en comparution immédiate à Cambrai, a été condamné à trois ans de prison et à une amende douanière de plus de deux millions et demi d'euros.

Les douaniers du Nord qui ont reçu les félicitations de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics.