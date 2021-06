Les douaniers du Nord saisissent près d'un million d'euros en petites coupures sur l'A2

Bonne pioche pour les agents des douanes de Saint-Aybert, dans le valenciennois. Le 10 juin dernier, lors d'un contrôle aléatoire sur l'Autoroute A2, ils ont découvert plus de 50 kilos de billets de banque dans le coffre d'une voiture immatriculée en Allemagne.

12 heures pour compter les billets

L'argent liquide était conditionné avec un procédé souvent utilisé par les trafiquants de stupéfiants, dans des sachets en plastique thermosoudés qui étaient répartis dans trois sacs de sport.

Les douanes parlent d'une saisie "exceptionnelle", car il est rare de trouver autant d'argent avec des billets de valeurs différentes. Ils ont commencé le décompte vers midi, pour finir près de 12 heures plus tard, à une heure du matin. Résultat, l'équivalent de 973 mille 136 euros, une grande partie en livres sterling, et parfois en très petites coupures : il y a avait même des billets de 5 euros.

Le tout était soigneusement rangé dans la coffre de cette voiture dont le chauffeur a déclaré venir de Boulogne et se rendre au Luxembourg. Il est en détention provisoire et une information judiciaire est ouverte notamment pour blanchiment douanier, blanchiment de droit commun en bande organisée et association de malfaiteurs.

La saisie d'argent liquide la plus importante en France cette année

Les douaniers ont travaillé avec l'aide d'Europol, l'agence européenne de police criminelle. Le dossier est désormais entre les mains du service d'enquêtes judiciaires des finances de Lille. Créé il y a deux ans, il réunit des douaniers et des agents des finances publiques, c'est une unité spécialisée contre les fraudes fiscales et douanières.

Cette saisie d'argent liquide est la plus importante réalisée par la douane cette année.