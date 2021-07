Les douaniers du Perthus découvrent 740 kilos de cannabis au milieu d'une cargaison de melons pourris

A l'occasion d'un contrôle de routine, les douaniers du Perthus interceptent lundi dernier un poids-lourds qui vient de franchir la frontière franco-espagnole et qui se présente à la grande barrière de péage du Boulou (Pyrénées-Orientales). Interrogé, le chauffeur de nationalité espagnole affirme transporter des courgettes et posséder 400 euros en liquide. Mais lors de la fouille de la cabine, les douaniers mettent la main sur 2.550 euros et décident de pousser leurs investigations.

A la place des courgettes, les fonctionnaires découvrent une cargaison de melons et de citrons à moitié pourris. Et au milieu du chargement, ils tombent sur 17 "valises marocaines" et 5 sacs contenant des boules de résine de cannabis. Au total 740 kg de drogue sont saisis. La valeur de la drogue est estimée à plus de 7 millions d’euros.

Jugé ce vendredi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal de Perpignan, le conducteur est condamné à 6 ans de prison ferme avec maintien en détention. Il devra aussi s'acquitter d'une amende astronomique de 1 480 000€, et se voit infliger une interdiction de territoire national pendant 10 ans.

En 2020, la douane française a saisi plus de 88 tonnes de stupéfiants dont 60,32 tonnes de cannabis (+15 % par rapport à 2019), constitué de plus du tiers d’herbe (37 tonnes soit +91 % par rapport à 2019.) "Cette augmentation confirme une tendance constatée depuis plusieurs années. L’herbe permet aux organisations criminelles une rentabilité supérieure à celle de la résine (achetée 1 000 euros le kg au prix de gros en Espagne elle est revendue près de 3 000 euros sur le marché français)", précise la douane dans un communiqué.