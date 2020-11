Les douaniers du Perthus saisissent plus d'une tonne d'herbe de cannabis dans des camions de fruits et légumes

Sacrée saisie pour les douaniers du Perthus : depuis le début du mois de novembre, ils ont saisi près d'1,4 tonne d'herbe de cannabis, du côté de la frontière franco-espagnole, sur l'autoroute A9. A chaque fois, la drogue était dissimulée dans des chargements de fruits et légumes. Au total, les agents des douanes ont effectué 4 saisies en quinze jours donc, toujours à l'aide d'un chien spécialisé.

Au milieu d'aubergines, d'oignons ou d'oranges

Ils ont trouvé l'herbe, soigneusement dissimulée, dans des sacs thermosoudés, cachés dans des palettes et dans des cageots, au milieu de chargements difficiles d'accès précise la douane. Les camions venaient d'Espagne : ils ont été saisis tout comme les fruits et les légumes, soit au total, 27 tonnes d'oignons et de poudre d'oignons, trois tonnes d'aubergines et trois tonnes d'oranges.

Trois ans de prison

Plusieurs personnes ont été interpellées, et certaines ont été condamnées à Perpignan. Elles ont écopé de trois ans de prison et d'amendes douanières de 300.000 euros. La marchandise, de l'herbe de cannabis, a été évaluée à 13,7 millions d'euros. Depuis quelques temps, les douaniers saisissent davantage d'herbe, au détriment de la résine.

Leur "saisie record" remonte à 2009 : à l'époque, ils avaient saisi 52,3 tonnes de cannabis.