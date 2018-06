Une descente réalise le 20 juin dernier dans un débit de boissons du quartier Tarentaise, qui a permis en plus de la drogue de découvrir un véritable arsenal

Saint-Étienne, France

Au cours de ce contrôle les douaniers vont découvrir 64 cartouches de cigarettes de contrebande de marque Marlboro, mais intrigues il vont poursuivre leur recherches dans deux dépendances de l'établissement et vont mettre la main sur un stock d armes et de munitions

- Un fusil d’assaut «Kalachnikov AK47», avec un chargeur approvisionné;

- Un fusil à pompe calibre 12

- Un fusil de chasse

- Une arme de poing semi automatique de calibre 22 LR avec son chargeur la aussi approvisionné

- et Diverses munitions d’arme de chasse et d'autres calibres, notamment 7,65, 9 mm parabellum et 38 spécial

-et deux gilets pare balle.

L’exploitant du débit de boissons un stéphanois de 39 ans déjà connu de la Justice pour avoir été condamné à 6 reprises, dont trois fois pour de trafic de stupéfiants.

Il nie être propriétaire des armes.

Mais reconnait bien la détention des cigarettes de contrebande.

Cigarettes de contrebande photo d'illustration © Maxppp - -

Il est en outre interdit de séjour dans la Loire et sous le coup de plusieurs procédures en cours pour vol à main armée, arrestation et séquestration au TGI de Clermont-Ferrand.

Il a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier, sur réquisitions du parquet, après avoir été mis en examen des chefs de détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A et B, détention d'armes de catégorie D sans déclaration, auquel s'ajoutent la détention de marchandises de contrebande.

Il risque au minimum 10 ans de prison pour la seule détentions d'armes prohibées , mais la peine risque bien sur d'être augmentée en raison de ses antécédents.