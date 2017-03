Les douaniers provençaux mettent en garde contre les médicaments contrefaits

Les douaniers de Provence ont présenté ce jeudi leur bilan de l'année 2016. Ils ont notamment saisi plus de 46.000 objets de contrefaçon, en particulier 510.000 faux comprimés. Ils ont aussi mis la main sur des animaux exotiques naturalisés illégalement importés.

Parfums, baskets, téléphones portables... Tous ces objets ont un point commun : ils sont souvent victimes de contrefaçon. En 2016, les douaniers de Provence ont saisi plus de 46.000 articles.

Des faux anti-cancéreux

Phénomène particulièrement inquiétant : les faux médicaments sont de plus en plus contrefaits et mis en vente sur internet. Les consommateurs sont bien sûr attirés par les prix cassés, au risque de mettre leur santé en danger.

Notamment quand ils achètent des anti-cancéreux. Certains comprimés sont fabriqués avec du plâtre, de la farine ou de la craie mélangés à de l'eau !

Une tête de panthère et une peau de crocodile saisis par les douaniers © Radio France - Thibault Sarrazin

Leader a du flair

L'an dernier, les douaniers provençaux ont également saisi près d'une tonne et demi de cannabis, grâce à l'aide précieuse de leurs chiens renifleurs.

Le 28 juillet 2016, ils ont arrêté un semi-remorque contenant des fruits avariés au péage du Capitou, près de Fréjus (Var). Ils peuvent dire merci à Leader, un labrador de 18 mois :

"Le chien a marqué un arrêt devant le marche-pied du camion. Nous avons démonté la garniture et nous avons découvert une cache spécialement aménagée qui contenait 281 kilos de résine de cannabis." Alphonse Cabalero de la brigade des douanes de Fréjus