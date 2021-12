Finalement, les Drômois sont moins vaccinés que les Ardéchois

Les Drômois sont moins vaccinés que ce que pensait l'Agence Régionale de Santé. Le mode de comptage a changé depuis vendredi 10 décembre, dans le département comme ailleurs en France. Désormais, les autorités comptent le nombre d'habitants du département vaccinés, et non plus le nombre de personnes vaccinées dans le département en question, ce qui fait toute la différence.

Plus de 900 000 injections ont été réalisées dans la Drôme depuis le début de la campagne de vaccination, mais environ 63 000 (7%) d'entre elles l'ont été à des habitants d'autres départements - notamment de l'Ardèche - , des touristes ou des visiteurs. Ce qui fausse la donne : en comptant seulement le nombre de Drômois vaccinés, le taux de couverture vaccinale passe de 80% à 73%.

Contre toute attente, par ce nouveau décompte, le taux de couverture en Ardèche dépasse même désormais celui de la Drôme (si on considère la couverture vaccinale des personnes vaccinées avec au moins une dose : 73,7% contre 72,9%, précisément selon les chiffres de Géodes - Santé publique France). L'Ardèche est présentée depuis des mois comme l'un des départements les plus à la traîne sur le nombre de personnes vaccinées.