Les drones au service des pompiers de Côte-d'Or

On arrête pas le progrès, et certainement pas chez les pompiers de Côte-d'Or. A l'occasion de la journée internationale des drones qui se tenait ce dimanche 30 mai, le SDIS 21 a présenté le dispositif sur sa page facebook.

A quoi sert le drone dans les interventions des sapeurs pompiers?

Grâce à sa caméra thermique et ses divers accessoires (haut-parleur, projecteur LED, ...), le drone est désormais un outil utile pour de nombreuses missions opérationnelles :

• Recherche de personnes

• Reconnaissance et surveillance sur incendies et feux de forêt

• Relevé de dégâts après un éboulement de terrain et observation de la zone rendue inaccessible par l’accident

• Survol d’une zone risquée en présences de matières dangereuses ou inaccessibles

• Reconnaissance de zones polluées, inondées

• Eclairage de zones sinistrées

• Diffusion de consignes à des personnes encore hors de portée des sauveteurs

Le drone peut s'avérer également très utile pour des missions annexes :

comme l'aide à la réalisation de plans de secours sur des bâtiments industriels (prévision et prévention) ou des prises de vues à des fins communicationnelles.

Une équipe bientôt renforcée en Côte-d'Or

Après avoir réussi des tests de sélection de début d'années, 4 nouveaux télépilotes viendront renforcer l'ERRSAT 21 (Equipe de Reconnaissance, de Recherche et de Surveillance avec Aéronefs Télépilotés) en fin d'année après une rigoureuse formation de deux semaines à la Base Aérienne de Nîmes-Garons et un examen théorique.

Aujourd'hui, le SDIS de la Côte-d'Or possède l'une des rares équipes de drone répondant à 100 % à la note de doctrine générale des drones (télépilotes qualifiés aux missions de Sécurité Civile par Entente Valabre, un officier formé en qualité d’OLAT, logiciel simulateur de vol en interne pour les formations, ...).