Les drones qui font entrer des colis en prison, un problème récurrent dans l'Hérault

Le drone est devenu la nouvelle bête noire des agents pénitenciers. C'est de plus en plus répandu : les détenus réceptionnent des colis à l'aide de cet appareil électronique volant. Leurs complices se placent aux abords de l'établissement carcéral et leur envoie de la drogue ou des téléphones portables.

Un problème récurrent et dénoncé par David Parmentier, secrétaire local du syndicat UFAP CP à la prison de Béziers. "Chaque nuit, on observe des drones qui entrent en survolant les enceintes de la prison." Mais les agents pénitenciers se retrouvent bien démunis. Rien n'est mis en place pour empêcher les drones d'entrer*. "Les collègues au mirador n'ont pas le droit de tirer sur le drone* même s'ils sont armés." La plupart du temps, c'est de la drogue qui est introduite. "Les trafics poussent comme les champignons après la pluie" souligne David Parmentier. Ce soucis a d'ailleurs aussi été constaté à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone.

Un drone qui fait entrer des colis dans une prison. C'est encore une fois arrivé durant la nuit les 9 et 11 septembre derniers à Béziers. Cinq hommes ont été condamnés à de la prison ferme. Les peines allant de 4 mois à 1 an. Près d'une trentaine de paquets ont été saisis. A l'intérieur : 100 grammes de cocaïne, 700 grammes de cannabis, des téléphones portables, des cigarettes et même un couteau.