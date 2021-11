Les éboueurs de la Métropole de Toulouse en colère après l'annonce de la fin du "fini-parti"

C'est la douche froide pour les quelque 700 éboueurs de la Métropole de Toulouse. Le 2 novembre dernier, elle les a informés de sa volonté de mettre fin au système "fini-parti", qui est d'usage depuis les années 1980 dans la ville, également menacé comme dans d'autres communes comme Marseille. Il permet aux éboueurs de partir une fois leur tournée terminée, aux alentours de 10h donc, pour un peu plus de 5h de travail quotidien.

Or, la Métropole avance qu'elle doit se conformer au droit du travail, qui dispose que les fonctionnaires doivent travailler 35h par semaine. Avec la fin annoncée du "fini-parti", les éboueurs devraient rester au moins 2h de plus au dépôt, "assis sur une chaise à regarder le temps passer", ou plutôt à échanger avec les responsables, selon ce syndicaliste, qui rappelle qu'une fois la tournée terminée et la douche prise, il n'y a plus rien à faire.

La fin d'un "bien-être journalier"

Au petit matin, quartier Borderouge de Toulouse, les camions-poubelle se succèdent pour dégager au plus vite les rues, et éviter de provoquer des bouchons. Les ripeurs, les éboueurs qui se tiennent debout à l'arrière du camion, accusent le coup après cette annonce : "On le ressent comme une injustice, c'est un acquis de plus de perdu", souffle l'un d'entre eux. Aucun fonctionnaire ne voudra donner son prénom.

Un de ses collègues, la petite trentaine, renchérit :

On se lève avant 4h pour commencer notre tournée à 5h. Je rentre assez tôt chez moi, sur les coups de 9h30. Le fini-parti, c'est dommage si on nous l'enlève, parce que c'est une compensation, puisqu'on fait un travail pénible quand même.

Un troisième ripeur, croisé à la fin de sa tournée, explique qu'il profite de ce "bien-être journalier" pour "aller chercher [s]es petits-enfants à l'école à 11h30, et là, regrette-t-il, je ne pourrai plus le faire à partir de janvier".

Arrêt du fini-parti = davantage de bouchons?

Les éboueurs rencontrés sont unanimes sur un point : ce fini-parti, ils ne le volent pas, ils le gagnent. Ils s'arrangent pour travailler le plus vite possible, être le plus efficace possible, afin de finir au plus tôt. Ce qui signifie qu'ils ne prennent pas tous leur pause (ils devraient retourner au dépôt), qu'ils courent régulièrement, ce que souhaite éviter la Métropole.

"C'est un accord gagnant-gagnant entre la métropole et les éboueurs", assure Zouaouia Bossard-Refas, secrétaire générale du syndicat FSU territorial 31, ville de Toulouse et métropole. La responsable syndicale explique que "les agents font leur travail, le plus rapidement possible et les administrés peuvent aller travailler sereinement sans se retrouver dans les bouchons" parce qu'autrement, si les éboueurs prenaient plus de temps comme la Métropole le leur demande, ce ne serait pas le cas.

"Si on accélère pas un peu, on va se faire klaxonner", prévient d'ailleurs le chauffeur du camion, peu après 7h, regardant la file de voitures qui grossit derrière eux. Cet homme d'une cinquantaine d'années, 24 ans d'ancienneté, gagne 1.700 euros nets et assure que mettre fin au fini-parti provoquera davantage d'embouteillages :

Si on accélère, c'est pour nous, pour finir plus tôt et profiter du fini-parti, mais c'est aussi parce que si on ralentit et qu'on passe une heure ou deux de plus sur la voie publique, il y a plus de bouchons et on se met davantage en danger que si on ne l'était pas.

Prendre plus de temps pour la tournée ? Impossible pour les éboueurs

Les agents rencontrés réagissent avec cynisme lorsqu'on leur parle du souhait de la Métropole de les freiner sur leur rythme. Ils estiment que si on suit "toutes les règles à la lettre", notamment celle qui leur interdit de faire des demi-tour, de courir, et qui leur impose de prendre une pause au dépôt, tous les secteurs ne seront pas terminés à midi. "C'est certain", veut croire un chauffeur de camion.

Les syndicats se regrouperont vendredi matin à Toulouse pour s'organiser. Selon le syndicat autonome et la FSU, la tendance n'est pas à une grève dure qui "coûte trop cher aux éboueurs", mais davantage à un mouvement où les agents suivraient strictement les règles, notamment l'arrivée à 5h au dépôt, pour montrer à la Métropole qu'une telle organisation n'est pas souhaitable.