Les écoles de Boisset-et-Gaujac fermées après un impressionnant nombre de cas de diarrhées et de vomissements

Les écoles maternelle et primaire de Boisset-et-Gaujac sont fermées jusqu'à lundi après que près de 120 enfants ont présenté ce jeudi des symptômes de diarrhées et de vomissements, heureusement sans gravité. Pour l'instant, l'origine de ce phénomène n'a pas pu être identifiée.

Les écoles maternelle et primaire de Boisset-et-Gaujac (Gard) sont fermées jusqu'à lundi. Le maire de la commune, située entre Anduze et Alès, a pris un arrêté de fermeture ce jeudi, après un impressionnant nombre de cas de vomissements et diarrhées qui ont touché près de 120 élèves ainsi que des instituteurs et des personnels des écoles.

Pour l'instant, les premières analyses effectuées sur le réseau d'eau n'ont rien révélé d'anormal, mais d'autres résultats sont attendus sous 48 heures.

A priori il ne s'agirait pas non plus d'une intoxication alimentaire liée à la cantine. Il pourrait s'agir d'un virus qui se serait propagé très rapidement.