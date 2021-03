Le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne a porté plainte contre X ce lundi pour escroquerie et détournement du Fonds de solidarité. En cause l'indemnisation des moniteurs de ski et le financement des écoles de ski. Première visée l'ESF.

Des écoles de ski visées par une plainte pour escroquerie et détournement du Fonds de solidarité

Le syndicat interprofessionnel de la montagne a saisi ce lundi par courrier recommandé le Parquet National Financier.

Le SIM porte plainte contre X pour escroquerie et détournement du Fonds de solidarité. En cause l'indemnisation des moniteurs et le financement des écoles de ski depuis le début du confinement pointés du doigt dans plusieurs articles de Mediapart.

Yannick Vallençant le président du SIM estime que des ESF ont contraint leurs moniteurs à ne pas déclarer leurs cours de ski Copier

L'ESF en ligne de mire

La cible visée est l'ESF, l'Ecole de Ski Français, le très puissant syndicat des "Pulls Rouges" les moniteurs de ski qui absorbe 80% du marché des cours de ski. L'ESF, ce sont 220 écoles de ski et 17 000 moniteurs pour 290 millions d'euros de chiffres d'affaires par an.

L'ESF qui aujourd'hui avance un déficit de 80% avec 60 millions d'euros de CA réalisés. Hors chaque école se finance sur un pourcentage des cours dispensés par les moniteurs pour payer loyers, secrétaires et autres frais et charges.

Des attaques fausses et malveillantes

En Savoie, sur 200 moniteurs adhérents de l'ESF de Courchevel 1550 , "40 ont plus ou moins travaillé cet hiver mais qu'ils aient travaillé ou pas, qu'ils aient bénéficié comme travailleur indépendant ou pas du Fonds de solidarité, tous vont devoir mettre la main au porte-monnaie pour sauver notre syndicat local" explique le directeur Loïc Lemoine. "Et Non ce n'est pas du détournement" de fonds publics.

"C'est mensonger de dire que c'est un détournement du Fonds de solidarité. L'argent est celui du moniteur" Loïc Lemoine, directeur de l'ESF de Courchevel 1550 Copier

Un moyen de sauvetage immédiat

"Demander aux moniteurs qui ont travaillé de laisser le montant de leurs cours de ski à leur syndicat local ce n'est pas un détournement de fonds, mais un moyen de sauvetage immédiat explique de côté le directeur général de l'ESF, Jean-Marc Simon. "Mais maintenant que l'état va aider les structures morales , de l'argent pourrait être rétrocédé aux moniteurs".