Les EHPAD de Haute Saône rendent hommage à leurs résidents morts du Covid 19

Une vingtaine de résidents de l'Ehpad des Capucins à Gray ont rendu hommage ce mercredi 10 novembre à leurs voisins de chambre et amis qui sont morts du Covid depuis le printemps 2020. Au total, ce sont 14 établissements pour personnes âgées de Haute Saône qui vont effectuer la même démarche. L'initiative se veut symbolique alors que la pandémie n'est pas terminée et a tué déjà 162 résidents dans les Ehpad de Haute Saône.

Il ne faut oublier personne. " - Céline Perroy, Directrice-adjointe en charge des Ehpad de Haute Saône

Un arbre de vie, un prunier, a été planté pour symboliser le souvenir des 21 résidents de l'Ehpad des Capucins, victime du Covid depuis un an et demi. A l'origine de cette cérémonie, Céline Perroy, la directrice-adjointe en charge des Ehpad de Haute Saône a fait en sorte que la commémoration se déroule dans tous les établissements du département : " Nous commençons par Gray, mais nous serons partout ailleurs, comme par exemple à Lure, Luxeuil, Gy ou encore Pesmes. Il fallait surtout n'oublier personne parce que ces disparitions ont été très marquantes pour les familles bien sûr, mais aussi pour les résidents encore là, et enfin, pour tous les personnels des Ehpad. "

Certains résidents de l'Ehpad des Capucins à Gray ont également peint des galets qu'ils sont allés déposer tout autour de l'arbre nouvellement planté dans le jardin de l'établissement. Sur chacune de ces petites pierres, on peut lire le prénom des résidents emportés par le virus.