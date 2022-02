Les résultats des collèges "Commerce" et "Industrie" maintenus, ceux des "Services" invalidés à la CCI du Gard

Le tribunal administratif de Nîmes a confirmé ce lundi matin les résultats des élections à la CCI du Gard concernant les collèges "Commerce" et "Industrie" et a invalidé ceux du collège "Services".

Les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie à Nîmes (Gard)

Le tribunal administratif de Nîmes a confirmé ce lundi matin les résultats des élections à la CCI, Chambre de commerce et d'industrie du Gard, concernant les collèges "Commerce" et "Industrie" et a invalidé ceux du collège "Services". Les deux collèges validés représentent 33 élus sur 53. Par conséquent, la liste "La proximité augmentée" dirigée par le président Eric Giraudier conserve sa majorité. Pour autant, l'avocat de celle liste, maître Jean-Marc Maillot, indique dans un communiqué qu'il interjettera appel du jugement concernant le collège "Services" dans un délai d'un mois.