VIDÉO - Violent incendie en cours à Pierrelatte : les habitants confinés et le trafic SNCF interrompu

Un impressionnant incendie en cours depuis jeudi matin dans une entreprise de Pierrelatte (Drôme). Un énorme panache de fumées noires se dégage du site. Par précaution, la ville a confiné les élèves dans les établissements scolaires et le trafic SNCF a été interrompu entre Avignon et Valence.

Un impressionnant incendie est en cours, à Pierrelatte (Drôme) depuis 9h45 ce jeudi matin dans la zone industrielle, du côté du supermarché Carrefour. Le feu à pris dans l'entreprise Pal Box qui fabrique des emballages plastiques. C'est un très gros stock de palettes en plastique qui brûle sur le parking. Les flammes risquent de se propager au bâtiment de 3.000 mètres carrés a cause d'un fort vent sur le secteur.

Élèves confinés et habitants cloîtrés

Cela provoque un énorme panache de fumée noire. À priori ces fumées ne sont pas dangereuses, mais par précaution, la mairie de Pierrelatte a préféré confiner les élèves des écoles, collèges, et lycées de la ville. Ils ne sont pas sortis en récréation. Au collège Lis-Isclo d’Or, le proviseur a lui-même pris l’initiative dès ce matin, en voyant le panache de fumée, de ne pas faire sortir ses élèves en récréation sans attendre la décision prise par la mairie. Enfin, la municipalité demande aux habitants de rester à l'intérieur. Des messages sont diffusés par haut-parleur dans les rues de Pierrelatte.

Évitez la zone des Faveyrolles pour ne pas gêner les secours

Par ailleurs, les pompiers précisent qu’il vaut mieux éviter de se rapprocher de la zone industrielle des Faveyrolles car cela complique les opérations de secours. N’appelez pas non plus les pompiers, depuis 9 heures ce matin, ils croulent sous les appels et sont saturés. Depuis ce jeudi matin, 75 pompiers sont sur place avec une trentaine de véhicules afin d’éviter la propagation des flammes au bâtiment de l'usine.

Plus aucun train entre Avignon et Valence

Depuis 9h45 ce matin, la circulation des trains a été interrompue sur les lignes TGV et classique. Plus aucune train ne circule entre Avignon et Valence ce jeudi matin.