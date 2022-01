Les élèves du collège de Vauvert inquiets après la disparition de la chienne Pepsi, leur mascotte

Les élèves du collège de la Vallée Verte de Vauvert sont inquiets. Pepsi, la mascotte de l'établissement, a disparu depuis une semaine dans le secteur de Franquevaux. Pepsi, c'est une chienne labrador de trois ans, qui appartient à la manade Martini et qui vient deux à trois fois par semaine au collège pour des séances de remédiation scolaire. L'établissement, qui compte environ un millier d'élèves, est l'un des seuls en France à appliquer cette méthode pédagogique avec un chien.

Au fil du temps, Pepsi est devenue incontournable et appréciée de tous les élèves explique Laurence Pecheral, professeur de Français au collège : "Elle est très importante parce que les élèves sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus attentifs quand elle est là. C'est une vraie partenaire des cours également par son caractère très calme, très docile. Elle est toujours attentive aux enfants d'instinct. Elle sent quand un élève ne va pas bien, elle va vers lui, l'élève lui fait une caresse et on sent tout de suite que ca va mieux. Bien entendu les élèves sont très attristés de sa disparition, mais on veut y croire jusqu'au bout et tenter tout ce qui est possible pour la retrouver".

Pepsi porte un collier sur lequel est inscrit le numéro de ses propriétaires. Elle est également pucée. Si vous l'apercevez vous pouvez les contacter au 06 27 86 34 42.