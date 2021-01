Les élèves évacués du lycée Saint-Stanislas de Nantes, la police recherche un intrus

Le collège-lycée catholique Saint-Stanislas était en cours d'évacuation ce mardi soir à Nantes. La police était à la recherche d'un homme d'une quarantaine d'années. Le suspect, qui ne serait pas armé, se serait introduit dans l'établissement et aurait agressé un élève dans les toilettes. C'est cet élève qui a donné l'alerte. Il n'a pas été blessé. L'agresseur aurait pris la fuite et les policiers on entrepris de vérifier s'il est resté dans l'établissement.

L'ensemble des élèves évacués

Selon le témoignage de ses camarades, l'élève est sorti, il avait un peu de sang autour du nez et était rouge. Il a parlé à l'oreille d'un professeur, qui a demandé aux autres élèves de la classe de se cacher sous leurs tables : "Il a complètement paniqué, on est restés pendant une heure ou une heure et demi, ensuite il est revenu pour nous dire que la police arrivait", explique une élève.

On a cru à une blague ou un exercice. Et non ce n'en était pas un

La sirène de l'établissement a été déclenchée. Selon la police, peu après 17 heures, les forces de l'ordre avaient évacué l'ensemble des élèves de l'établissement. "On a cru à une blague ou un exercice. Et non ce n'en était pas un. Quand on ouvrait les rideaux devant nous on voyait la BAC, les agents de police armés. Ils nous ont escorté jusqu'à la sortie".

"Merci de ne pas relayer les rumeurs"

Selon une élève, il y avait une "ambiance hyper paniquante". La direction de l'établissement a simplement dit aux élèves qu'il y avait "quelqu'un dans l'établissement". Les autorités demandent de "ne pas relayer les rumeurs", notamment sur les réseaux sociaux, où des vidéos montrent des voitures de police et des élèves devant l'établissement.