Les éleveurs attendent de nouvelles mesures face au loup

Les éleveurs attendent beaucoup du préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, en charge du "plan loup". Il doit dévoiler, ce mardi, de nouvelles mesures pour contrer l'expansion plus rapide que prévue de l'animal dans l'hexagone. Emmanuel Macron a déjà relevé le niveau de tirs des loups de 12% on est passé à 19% mais pour Jean-Paul Compte Président de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence cela ne suffit pas.

Le loup tue des milliers de bêtes par an, on ne sait plus quoi faire - Jean-Paul Compte