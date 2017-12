A cause de la sécheresse, certains éleveurs d'Ardèche n'ont pas assez de foin pour nourrir leurs bêtes cet hiver. Alors leurs collègues des Côtes d'Armor ont décidé de leur donner un coup de main. Ils font expédier 90 tonnes de fourrage direction l'Ardèche.

Satillieu, France

Des agriculteurs des Côtes-d'Armor volent au secours des éleveurs ardéchois. La sécheresse n'a pas permis de produire assez de foin pour nourrir les bêtes cet hiver. Chez les Bretons, c'est tout le contraire, alors par solidarité ils ont décidé d'envoyer des ballots de paille en Ardèche. Un premier chargement a été expédié vendredi. Il est arrivé ce lundi après-midi à Satillieu.

Les éleveurs ardéchois, privés de foin à cause de la sécheresse, reçoivent une livraison de leurs collègues des Côtes-d'Armor pic.twitter.com/EaxikTvBrl — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) December 11, 2017

Le climat n'était pas du côté des éleveurs ardéchois cette année. Un temps sec, pas beaucoup de pluie. Résultat : Hervé Morfin a produit moitié moins de foin que d'habitude. "Normalement on fait 500 boules de foin, là on en a fait que 250", explique ce producteur de lait de Bozas. Ce n'est pas assez pour nourrir ses 80 vaches tout l'hiver. Il faut donc acheter du foin. "Ça varie entre 160 et 180 euros la tonne."

La facture, elle, est de plusieurs milliers d'euros alors le coup de pouce des agriculteurs bretons est le bienvenu. "On peut leur dire un grand merci, parce que ça nous aide bien", confie Claude, exploitant à Préaux.

Trois exploitants ardéchois vont bénéficier de ces ballots de foin. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"C'est symbolique parce qu'il y a peu de camion, mais les agriculteurs voulaient vraiment montrer leur solidarité à travers cette opération" - Olivier Fraisse, secrétaire général adjoint de la FDSEA de l'Ardèche.

Sur le camion, 45 bottes de foin, 15 tonnes au total qui sont réparties entre les trois éleveurs du secteur les plus touchés par le manque de foin. Ils ne payent pas le fourrage, juste le transport. "Ça revient à peu près à 120 euros la tonne de foin, c'est toujours moins que s'ils l'achetaient", détaille Olivier Fraisse, le secrétaire général adjoint de la FDSEA de l'Ardèche. "C'est symbolique parce qu'il y a peu de camion, mais les agriculteurs voulaient vraiment montrer leur solidarité à travers cette opération."

Sept autres camions chargés de foin devraient arriver en Ardèche très prochainement, et bénéficier à plus d'une vingtaine d'exploitants.