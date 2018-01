Marne, France

C'est un mouvement national. Les éleveurs bovins se mobilisent partout en France pour demander à la grande distribution des efforts sur les prix de la viande. Laurent Champenois, le président de la fédération départementale bovine de la Marne, a donné rendez-vous ce vendredi à une vingtaine de directeurs des magasins Intermarché.

L'enseigne d'hypermarchés, comme d'autres, est entrée dans la démarche "Eleveur et Engagé" en septembre 2016. Le dispositif permet une meilleure rémunération des éleveurs qui s'engagent, eux, à proposer un produit de meilleure qualité : "L'objectif est double. D'un côté les éleveurs sont payés au coût de production et de l'autre nous satisfaisons le consommateur ", souligne Laurent Champenois.

Les éleveurs vendent en dessous de leur coût de production - Laurent Champenois, président de la fédération départementale bovine de la Marne

Seulement, Intermarché ne respecterait pas ses engagements selon les syndicats : " Les choses ne se concrétisent pas. _Depuis quelques semaines, les prix baissent et les éleveurs vendent en dessous de leur coût de production_", précise Laurent Champenois. " Intermarché est l'enseigne qui respecte le moins la démarche mais les autres enseignes ne sont pas exemplaires", nuance-t-il.

Aujourd'hui, l'objectif des éleveurs est d'alerter Intermarché sur leur situation. "On n'a pas souhaité faire une action coup de poing. On voulait rencontrer plusieurs directeurs, se mettre autour d'une table et discuter. C'est plus constructif", conclut Laurent Champenois.

L'interview complète de Laurent Champenois est à retrouver en intégralité ici.