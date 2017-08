Les élus berrichons inquiets face à la baisse des dotations pour 2017

Le gouvernement confirme un gel de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités pour l'année 2017, ce qui suscite la colère des élus indriens.

Une nouvelle fronde des élus locaux se dessine contre le gouvernement concernant la baisse des dotations. 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales sont annulées pour l'année 2017. Selon le journal Libération - qui révèle l'information - un décret a été pris en ce sens fin juillet.

Il y a là un manquement à la transparence" (André Laignel)

André Laignel assure n'avoir jamais été informé de ce gel de 300 millions d'euros des dotations. Copier

Cette annonce a créé la stupeur chez les élus locaux, car il y a deux semaines le Chef de l'Etat Emmanuel Macron avait promis de ne pas toucher à ces crédits alloués aux collectivités lors de la Conférence nationale des territoires au Sénat.

"A aucun moment (nous n'en avons été informés), je m'en porte garant puisque j'étais en permanence dans les réunions (...) quand on dit qu'on veut rétablir un climat de confiance entre l'Etat et les collectivités, il y a là un manquement à la transparence" s'agace André Laignel, le maire d'Issoudun et vice-Président de l'Association des maires de France.

Des projets d'aménagement du territoire menacés

Coup de rabot en toute discrétion et non-sens économique : c'est ça le dialogue promis pendant la #ConfTerritoires ? https://t.co/cvW9EQ4Wsw — André Laignel (@AndreLaignel) August 2, 2017

Ce coup de rabot de 300 millions représente autant d'argent en moins pour financer divers projets dans les communes rurales. Michel Blondeau le maire de Déols, et Président de l'association des maires de l'Indre veut par exemple construire une nouvelle halte garderie sur sa commune avec 20 places au lieu de 12.

"Pour la nouvelle halte garderie mes subventions sont bouclées donc je ne m'inquiète pas, mais sur les projets qui sont déposés en Préfecture de l'Indre aujourd'hui et qui n'ont pas encore été fixés dans le marbre, il y en a qui peuvent être concernés, des subventions peuvent être menacées".

Cet argent versé dans le cadre des contrats de ruralité ou de la DETR (la dotation d'équipement des territoires ruraux) sert aussi à financer des travaux d'économies d'énergies ou divers équipements comme la construction de pistes cyclables.

Conséquences économiques pour les entreprises

"Tous ces travaux qui ne se feront pas ce sont autant de carnets de commandes pour les entreprises qui ne seront pas au rendez-vous" poursuit Vanik Berbérian, le maire de Gargilesse et Président de l'Association des maires ruraux. Il compte écrire au Préfet dans les prochains jours pour demander davantage de précisions.

Face à la polémique, le gouvernement assure que "les annulations porteront sur des projets non engagés". "Ce sont les préfets qui procéderont opération par opération pour éviter de pénaliser les dossiers les plus porteurs d'enjeux", indique-t-on au ministère de la Cohésion des territoires.