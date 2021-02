Les élus de l'agglomération d'Annemasse demandent au préfet de Haute-Savoie d'expulser les gens du voyage

Les élus de l’agglomération d’Annemasse sont en colère et ils publient un communiqué de presse qui met en cause les autorités : "Les élus disent STOP !" Le parking-relais de Cranves-Sales est occupé depuis le 9 janvier. Au début, une trentaine de caravanes. Actuellement, près d'un mois plus tard, une cinquantaine de caravanes de gens du voyage sont installées illégalement.

"On est exaspérés ! On attend une réponse forte de l'État." - Gabriel Doublet président de la communauté de communes d'Annemasse

La communauté d’agglomération d'Annemasse (12 communes - 90.000 habitants) demande au préfet de recourir à la force publique en prenant un arrêté d’expulsion. Pour son président Gabriel Doublet, "c'est inacceptable. On est exaspérés ! On attend une réponse forte de l'État. C'est une situation qui se répète sur un terrain qui a une vocation de service public et qui devient inutilisable. Je ne veux pas paraître trivial, mais on déplore des déjections partout, des dégradations. C'est intenable !"

Les élus affirment avoir sollicité par deux fois le préfet de Haute-Savoie, seul habilité à enclencher une expulsion.

La lettre des élus - DR

Des tensions dans la population

La répétition des occupations illégales de terrain crée selon l'élu des "tensions dans la population, une incompréhension chez nos concitoyens. Face au sentiment qu'il y a une impunité pour certains, qui peuvent faire fi des règles, nous, ce qu'on attend, c'est une réponse forte de l'État".

Si les occupations illégales de terrain se multiplient non loin de la frontière suisse, ce serait en raison de la position stratégique du Chablais. Gabriel Doublet explique que les patentes distribuées par la Ville de Genève aux Voyageurs leur garantissent une activité et donc les attirent en masse.

Deux refus du préfet

Quant au préfet Alain Espinasse, pas de réaction malgré les sollicitations de France Bleu pays de Savoie ce jeudi. La préfecture a toutefois expliqué à l’agglomération qu'elle n’est pas à jour au niveau du nombres de places d’accueil dans le schéma directeur départemental d’accueil des gens du voyage. L’agglo rétorque qu’elle sera dans les clous d’ici juin (au lieu de janvier), le temps que des terrains pour les familles qui veulent se sédentariser se libèrent. "On parle de 6 ou 7 places !" relativise Gabriel Doublet. "Pour le reste, on est une agglomération plutôt bonne élève, volontariste." L'agglomération dispose d'une aire d'accueil pour les permanents et deux autres aires.