Indre-et-Loire : les élus démunis face aux pillages des déchetteries

C'est un mal qui touche la plupart des déchetteries en France : les vols à répétition de métaux et de produits électroniques à l'intérieur des bennes. Ces méfaits sont très difficiles à stopper pour les élus et les gestionnaires. A Esvres-sur-Indre, les pillages sont même quotidiens.

Esvres, France

Dans les grillages qui cerclent la déchetterie, des trous de plusieurs dizaines de centimètres de large. Certains ont été rebouchés, d'autres laissés grand ouvert. A quoi servirait-il de les refermer, alors que la clôture sera de nouveau ouverte la nuit suivante ? "Regardez, ici nous avons refermé, ils sont juste allés dix mètres plus loin," témoigne un peu las, Jean-Christophe Gassot, le maire d'Esvres. La déchetterie située sur sa commune est visitée toutes les nuits. "On se sent complètement perdus, on ne sait plus quoi faire. On ne va pas non plus mettre des chiens, des miradors et des vigiles en armes !"

Lorsque les grilles sont refermées, tant bien que mal, à l'aide de fils de fer, les voleurs se vengent. "Ils dégradent le mobilier de la déchetterie. On retrouve des obscénités taguées sur le mur du bureau, l'huile de vidange renversée partout sur la plateforme", détaille l'élu. Depuis, le mur a été repeint, jusqu'à la prochaine fois.

Des insultes sont régulièrement inscrites sur les murs des locaux de la déchetterie d'Esvres. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Si, comme de nombreuses déchetteries en France, l'établissement d'Esvres est si régulièrement visé, c'est en raison des importants stocks de métaux et de produits électroniques déposés dans les bennes de recyclage. A l'arrivée des agents, au petit matin, la scène se répète. Les conteneurs ont été vidés, les malfaiteurs ont fait leur tri. Au sol, les produits électroménagers sont éventrés. En témoignent les nombreux éclats de plastique qui traînent au sol. "Ces câbles électriques, montre l'élu, demain il n'y aura plus rien, tout aura disparu."

Des conséquences financières pour les communautés de communes

Le cas d'Esvres est loin d'être isolé. "Je suis à peu près convaincu que toutes les déchetteries font à un moment donné, l'objet de pillages et d'enlèvement d'objets et de matériaux qui ont un intérêt à la revente", explique Jean-Luc Gaillot, vice-président de Tours Métropole et président du syndicat Touraine Propre, en charge de la valorisation des déchets. "Tout ce qui disparaît, ce sont des recettes en moins pour les communes et les syndicats qui ont à charge la collecte des déchets." Ce manque à gagner se répercute donc directement auprès des administrés. "Cela se traduit par une augmentation de taxes car ces produits ont une valeur marchande."

Les voleurs ciblent particulièrement les câbles électriques et les métaux. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le vol de nuit n'est pas le seul fléau auquel sont confrontées les déchetteries. A Esvres par exemple, par le passé, certains n'hésitaient pas à arrêter les automobilistes en amont du site pour les dépouiller directement à la source, rapporte le maire. Des scènes similaires se sont répétées notamment à Montlouis.

Les voleurs en viennent parfois jusqu'aux menaces et à la violence

Autre technique employée par les malfaiteurs, se rendre avec une camionnette très chargée dans le site, déposer les encombrants avant de remplir le véhicule de métaux volés sur place. "C'est une technique que l'on connait bien, reconnait Jean-Luc Gaillot. On essaye d'inventer des systèmes préventifs avec des couvercles métalliques qui se mettent sur les bennes, des conteneurs maritimes. Il y a même des déchetteries avec des ponts levis dans certains territoires nationaux. Mais ils sont toujours contournés. Vous savez, le voleur a toujours un temps d'avance sur la police. " Et lorsque les salariés des déchetteries remarquent la supercherie, le face à face peut être parfois tendu. En juin dernier, un employé a été frappé à La Riche pour avoir refusé l'accès à deux personnes venues surchargées. Il a été conduit à l'hôpital. Une plainte a été déposée par le syndicat Touraine Propre.

Les cambrioleurs découpent les clôtures pour s'introduire dans les déchetteries. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Jean-Christophe Gassot fait état de menaces. Il lui est arrivé de tomber nez à nez avec certains de ces cambrioleurs. "Quand on leur demande ce qu'ils font là, il vous font signe que... Ils vous passent le couteau sous la gorge !" Le vrai soucis, estime le maire d'Esvres, c'est le manque de suivi judiciaire. Il regrette des peines souvent trop légères. "Tous les soirs, nous voyons les camionnettes attendre. Quand la gendarmerie vient faire des opérations, ces personnes sont arrêtées mais presque aussitôt relâchées. Même si cela va au tribunal, ce n'est "que" du vol dans les déchetteries."

Ces pillages en règle ont lieu partout en France. En 2013 par exemple, dans l'agglomération Perpignan-Méditerranée, qui compte dix déchetteries, le manque à gagner s'élevait à environ 120 000 euros par an.