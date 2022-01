Les élus aveyronnais déposent leurs écharpes devant la fonderie SAM pour protester contre sa fermeture

Un geste fort des élus de l’Aveyron. Ils étaient une trentaine ce vendredi matin à déposer leurs écharpes bleu-blanc-rouge devant les grilles de la fonderie Sam. L’entreprise, qui travaillait exclusivement pour Renault, a été liquidée début décembre. Depuis plus de 45 jours, les 333 salariés bloquent le site pour empêcher la vente du matériel pour que l’entreprise puisse être rachetée un jour.

Des maires et des conseillers départementaux

A quelques jours d’un déplacement à Paris des salariés de la SAM, les élus du bassin voulaient montrer leur soutien et leur incompréhension face au manque d’accompagnement de l’Etat. Parmi les élus qui sont venus déposer leurs écharpes : des maires du bassin de Decazeville et de nombreux conseillers départementaux. Laurent Alexandre est maire d’Aubin et vice-président de la communauté de communes. C’est lui, en autre, qui a eu cette idée du dépôt des écharpes. "C'est un acte très, très fort et si on en est aujourd'hui là, c'est parce que le gouvernement n'entend pas. Il reste sourd. Il faut qu'on fasse quelque chose de fort, donc on a pris cette initiative aujourd'hui et on ne s'interdit pas d'autres initiatives. Ça fait 46 jours qu'ils occupent cette usine. Ça fait un an qu'il y a cette situation de crise. Et là, maintenant, il faut que le gouvernement entende. On se sent abandonné dans notre territoire, on voit une usine qui doit fermer, avec 333 personnes au chômage. Ça veut dire derrière des services publics qui vont une fois de plus fermer, des commerces qui vont une fois de plus fermer. C'est inacceptable, c'est intolérable. Notre territoire doit vivre. Nous, on n'a pas envie de crever. "

" Nous, élus, on ne se laissera pas faire"

Pascal Mazet est lui conseiller régional communiste et pour lui il faut que l’Etat agisse enfin."On est là pour les salariés et pour dire au gouvernement que ça suffit, que les paroles, c'est bien, mais maintenant on veut des actes. Ça fait trop de temps que le gouvernement annonce qu'il va donner du travail aux salariés, que Renault soit disant va les aider. Ça montre que nous, élus, on ne se laissera pas faire. On est avec les salariés du début jusqu'à la fin. L'Etat fait exactement ce qu'il a envie de faire. C'est le choix politique de Macron et de son gouvernement que nous dénonçons, l’inverse de la réindustrialisation. C'est un sous-traitant qui produisait ici des pièces pour une entreprise française. Aujourd'hui, Renault préfère aller en Tunisie avec l'aval et le soutien du gouvernement. Donc, je le dis franchement, ça suffit maintenant. Nous, les élus du Bassin, on est vraiment en colère." Les parlementaires eux n’étaient pas présents pour ce rassemblement.