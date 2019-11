Les élus mayennais expriment leur émotion et leur solidarité après la mort de treize militaires au Mali

Laval, France

Treize militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane sont morts au Mali dans la collision accidentelle de deux hélicoptères, a annoncé mardi la présidence française.

Le président français Emmanuel Macron salue "avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel", précise le communiqué.

Les élus mayennais réagissent également sur les réseaux sociaux, le sénateur de la Mayenne Guillaume Chevrollier, et les députés Yannick Favennec et Géraldine Bannier.