Les émeutes aux Grésilles, un an après

Le quartier des Grésilles à Dijon vit sa 23e édition du festival "Grésilles en Fête", du lundi 14 juin jusqu'au 19 juin. Mais un an tout juste après les émeutes qui avaient opposé la communauté tchétchène et la communauté maghrébine, le traumatisme est encore présent. Tout part d'une agression que les premiers ont voulu venger ; s'ensuivent alors 4 soirs de violences.

Des avis divergents

Depuis que ces émeutes ont éclaté, la vision du quartier divise ses habitants. Entre ceux qui sont déçus ou inquiets, et ceux qui continuent d'avoir confiance en leur quartier, les avis divergent.

Alors même que le quartier est en fête, le souvenir des émeutes est, pour la plupart des habitants, encore frais. Monica est mère d'un petit garçon de 3 ans, et pour elle, il y a un avant et un après. "Je me sentais plutôt en sécurité ici. Mais depuis, ma vision du quartier a bien changé. Finalement on se dit qu'il n'est pas sécurisé. On s'est senti en danger, et depuis le sentiment est resté" confie-t-elle.

C'est également l'avis de Aïcha, 34 ans et mère de 4 enfants. "Depuis, j'ai souvent peur pour mes enfants, et même pour plus tard, quand ils grandiront. Je suis actuellement en train de passer mon permis, et une chose est sûre, dès que je l'ai, je m'en vais" dit-elle en riant. Elle a vécu toute sa vie aux Grésilles, et désormais, plus question de rester.

En revanche, d'autres sont moins catégoriques. C'est le cas d'Ilyes, 33 ans. Il habite aux Grésilles depuis 3 ans maintenant et est père de famille. "Je sais que ce qu'il s'est passé était dangereux et grave, mais c'était ponctuel, ce n'est arrivé qu'une fois. Personnellement, cela ne me pose pas de problème" tranche-t-il. "D'ordinaire c'est calme ici, et juste après, c'est redevenu calme" termine-t-il.

"Il faut tourner la page"

Du côté de la MJC des Grésilles, on veut oublier, et passer à autre chose. Khalid Eldrissi est animateur à la MJC. "C'était une parenthèse, une histoire quelques jours. Il faut savoir tourner la page, et moi je l'ai fait. Avec les gamins du quartier, on continue les activités. Les choses repartent, on prépare le festival des Grésilles, les choses renaissent comme le printemps !" confie-t-il.

Du côté de l'enquête justement, elle avance bien, selon le procureur Eric Mathais. Onze personnes sont mises en examen "8 personnes issues de la communauté tchétchène et 3 issues de la communauté maghrébine" décrit-il. Il ne reste plus qu'un seul dossier en cours, le plus important et le plus gros également. "Mais nous avons presque fini, et nous espérons le clore d'ici la fin de l'été 2021" conclut-il.

D'ailleurs, si c'est le cas, le procès pourrait avoir lieu courant 2022, selon le procureur Eric Mathais.