Les employés d'une zone commerciale de Dordogne évacués à cause d'une fuite de gaz

Les camions "urgence gaz" de GRDF sont toujours sur place ce jeudi midi. Peu avant l'ouverture des magasins ce matin, les employés du Gamm 'vert, du Jardi-Leclerc et d'Intersport ont été évacués à cause d'une fuite de gaz, chemin des sables, dans la zone commerciale de Sarlat.

Des travaux à l'origine de la fuite

La fuite est liée à des travaux selon les gendarmes. Il y a en ce moment de gros travaux dans la rue pour refaire les réseaux. Les pompiers ont demandé aux employés de fermer les magasins et d'éteindre les lumières. Le temps de l'intervention, ils ont été évacués à l'extérieur sur les parkings. La route a été barrée et les clients ne pouvaient plus accéder à la zone commerciale. Tout a été rétabli aux alentours de 11h30.