Les employés du Super U de Mandeure organisent une collecte pour Adelissa

Mandeure, France

Depuis le 3 novembre, les employés du Super U de Mandeure organisent une collecte pour la fille d'Adelissa, cette jeune femme morte fin octobre, probablement sous les coups de son conjoint. Tous les jours des gâteaux sont vendus pour récolter des fonds pour la famille. La femme de 21 ans a travaillé pendant huit mois dans le magasin. Ses collègues ont été très touché par sa mort. La jeune maman est décédée dans la nuit du 25 octobre, probablement, morte sous les coups de son conjoint. Ce dernier a été écroué et leur petite fille de 14 mois a été placée en famille d'accueil.

Un élan de solidarité

C'est Karim Soufari, le directeur du Super U qui a eu l'idée d'organiser cette collecte : "On s'est dit qu'il fallait qu'on aide du mieux qu'on pouvait la famille d'Adélissa" explique-t-il. Les employés du Super U, des habitants de Mandeure et d'ailleurs viennent acheter ou donner des gâteaux par solidarité quotidiennement. Roger est venu avec sa petite-fille : "Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je compatis et je trouve ça normal." Sabah a fait des beignets qu'elle pose sur la table : "C'est une personne qui m'a beaucoup marquée. Ça me touche en tant que femme, en tant que maman, en tant que personne" dit-elle émue.

Mardi soir, huit mille euros avaient été récolté. La vente se termine ce samedi.