Les enfants disparus de Rémilly sont rentrés chez leur père

Cela faisait quasiment six semaines que Christophe de Dominicis, habitant de Rémilly, n'avait plus la moindre nouvelle de ses deux enfants. Partis en Afghanistan, les deux garçons ont finalement pu être rapatriés en France ce jeudi, avant de retrouver leur père ce vendredi midi.

"Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagé." A l'autre bout du fil, ce sont les quasiment six semaines d'angoisse terminées qui se ressentent dans la voix de Christophe de Dominicis. Ses deux garçons, Noah et Loan, 10 et 6 ans, avaient disparu le 4 août dernier avec leur mère. Avec le nouveau compagnon de cette dernière, ils sont tous partis en Afghanistan, pays d'origine de celui-ci. Finalement, l'ambassade sur place a pu retrouver leurs traces à Kaboul et a lancé immédiatement les négociations pour que tout le monde rentre.

Dans le plus grand secret

Alors que les tractations étaient en cours, Christophe de Dominicis était à peine au courant de ce qui se tramait. "Je savais que la France les avaient retrouvés, mais je ne m'attendais pas à les revoir si vite." Parce que tout est allé très vite. Ce jeudi, il apprend que trois d'entre-eux sont de retour en Moselle. Seul le nouveau compagnon est resté en Afghanistan. Et ce vendredi midi, les deux garçons sont arrivés à Rémilly.

Ils jouent aux Lego comme si de rien n'était

Les enfants semblent en bonne santé et ont tranquillement repris le cours normal de leur vie. "Ils ne se sont pas rendus compte et ont sûrement eu l'impression de partir en vacances. Là, ils ont passé leur 1er après-midi à jouer aux Lego comme si de rien n'était." Un véritable miracle pour Christophe de Dominicis qui n'a pas eu de lien avec son ex-compagne depuis son retour et qui a rejoint le domicile de ses parents. Un vieux contentieux dans le couple est à l'origine de sa démarche.

Mais désormais, "le calvaire n'est pas fini". Christophe de Dominicis a rendez-vous ce mardi au tribunal de Metz. Il va se battre pour garder ses deux enfants.