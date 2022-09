"Les enquêteurs vont retracer la vie de Patrice Alègre pour voir si sa route n'a pas croisé d'autres victimes"

Jacques Dallest, le magistrat à l'origine de la création du pôle "cold case" de Nanterre a expliqué à France Bleu Occitanie le travail des juges d'instruction qui vont se repencher sur le cas de Patrice Alègre. Le Toulousain purge un peine de prison à perpétuité pour cinq meurtres et six viols.

France Bleu Occitanie reçoit Jacques Dallest, juge qui a travaillé sur de nombreux dossiers sensibles ces dernières décennies : du préfet Erignac à l'affaire Maëlys. Ce magistrat honoraire, à la retraite depuis cet été, a pensé le pôle dédiée aux « cold case », aux affaires non-élucidées, basé à Nanterre. Les magistrats de ce pôle vont notamment enquêter sur Patrice Alègre.

A quoi il sert ce pôle créé en février ?

J’ai présidé un groupe de travail qui a réuni un certain nombre d'intervenants : magistrats, enquêteurs, avocats. Et nous avons réfléchi ensemble à une meilleure façon de traiter judiciairement les crimes non élucidés, ce qu'on appelle les cold case. Ce groupe de travail s'est traduit par une modification de la loi en fin d'année dernière et il a été créé, selon notre souhait, un pôle national installé à Nanterre, qui a pour mission de travailler sur des affaires anciennes, des affaires non élucidées. Et nous sommes très heureux que cette recommandation ait été suivie d'effets.

C'était nécessaire, pour vous ?

La complexité, c'est que les magistrats qui travaillent sur ces dossiers criminels sont chargés de beaucoup d'affaires de toutes sortes : des affaires urgentes, des affaires du quotidien. Ils ont donc un temps limité pour s'investir dans ces dossiers (les cold case, ndlr) qui demandent une relecture attentive, un gros travail d'investigation. Seule la création d'un pôle spécialisé avec des magistrats spécialisés permettait d'avoir ces disponibilités intellectuelles pour se replonger dans des affaires. Et depuis mars 2022, ce pôle installé à Nanterre monte en puissance et récupère des dossiers qui étaient traités jusque-là aux quatre coins de la France.

Ces juges vont notamment travailler sur Patrice Alègre, ce Toulousain condamné pour cinq meurtres et six viols. Le juge d'instruction va chercher s’il y a d'autres victimes ?

Pour l’instant, d’après ce que j’ai lu, le pôle n'est saisi que de 37 dossiers. Ça va monter en charge, il y en aura certainement d'autres. Nous avions proposé, toujours dans ce groupe de travail, une disposition permettant aux enquêteurs de travailler sur le parcours criminel d'un individu qui aurait déjà été condamné pour un crime, de façon à déterminer si, avant son arrestation, il n'aurait pas commis d'autres crimes. Cette disposition a donc été intégrée dans la loi. Elle est confiée au procureur de Nanterre, qui est le seul qui a compétence pour décider si il faut travailler sur le parcours de vie d'une personne condamnée. Donc ça semble être le cas pour Patrice Alègre. Les enquêteurs vont retracer sa vie, ses fréquentations, ses lieux d'exercice professionnel pour voir si à un moment, sa route n'a pas croisé d'autres victimes d'affaires qui n'ont pas été élucidées.

Cela veut dire que les juges d'instruction vont, par exemple, venir à Toulouse et entendre des familles toulousaines ?

Je présume que les magistrats saisis de cette affaire vont mandater des enquêteurs. Sans doute des enquêteurs toulousains qui connaissent déjà le parcours de Patrice Alègre et qui vont retravailler sur les moments qui précèdent son arrestation en 1997. Donc c'est un travail pas simple, un travail complexe, de longue haleine.

Mais vous pensez que ce dossier peut aboutir ?

On parle d'éventuels parcours criminels : on ne peut pas déterminer absolument que Patrice Alègre a commis d'autres faits que ceux pour lesquels il a été condamné. Ce sera à déterminer. Ce ne sera pas facile, ça demande une énergie, une volonté. Et je trouve plutôt positif que la loi permette ce travail non pas sur des faits précis, mais sur une personne, sur un criminel qui est condamné et qui a peut être commis d'autres faits avant cette condamnation.

Vous avez été juge d'instruction pendant dix ans. Vous avez terminé votre carrière en tant que procureur général de Grenoble. Vous connaissez bien les étapes d'une affaire criminelle. La 6ème demande de libération conditionnelle de Cédric Jubillar a été rejetée. Pensez-vous qu’il puisse sortir de prison avant un éventuel procès qui, s'il a lieu, se tiendra dans un an, au mieux ?

Tout est toujours possible. Vous savez que Cédric Jubilar est présumé innocent. Ce sera au magistrat instructeur d'en décider : il peut le renvoyer détenu devant la cour d'assises. Il peut aussi être remis en liberté, sous contrôle judiciaire éventuellement. Ça, c'est une décision qui lui appartient.