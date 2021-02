Les enseignants de Jules-Ferry inquiets de la flambée de violence dans leur collège à Marseille

"C'est devenu intenable." Danielle Devos, professeure d'anglais, résume le malaise général au sein du collège Jules-Ferry, dans le quartier Saint-Louis à Marseille. "Depuis la rentrée, les actes de violence se banalisent, pour une simple chaise à déplacer, ça peut exploser". Laetitia Gutierrez, professeure de mathématique, confirme : "Des insultes quotidiennes, des menaces répétées, y compris de la part de certains parents, deux élèves ont été trouvés porteurs d'arme blanche dans leur sac à dos."

Violence physique et verbale

Un climat de violence qui a dépassé les limites cette semaine. Mercredi, c'est une élève qui a agressé physiquement un enseignant : "Elle lui a arraché son masque et lui a craché dessus en plein visage avant de lui donner des coups de pied" explique Danielle Devos. Et jeudi, deux dealers qui voulaient échapper à un contrôle de police ont pénétré sur le terrain de sport en plein cours d'EPS, devant des élèves et un prof médusés. "Ils auraient pu être armés, comment aurions-nous alors réagi ?" s'interroge une enseignante.

Le corps enseignant est unanime : depuis le second confinement et les nouvelles mesures de restrictions sanitaires liées au couvre-feu, la tension se ressent à tous les étages dans la cité Campagne Lévêque, située juste à côté. Le nombre d'élèves décrocheurs a explosé, les règles de vie ne sont plus respectées par des groupes d'élèves de plus en plus importants. Ceux qui veulent encore travailler ont toutes les peines du monde à le faire.

Un établissement mal protégé ?

"Le collège est mal sécurisé, le terrain de sport est ouvert sur la cité, et nous n'avons aucun moyen de donner l'alerte en cas d'intrusion. Les élèves et les professeurs ne sont pas en sécurité", continue une prof de langue étrangère.

Devant cette situation explosive, les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Ils demandent des travaux pour sécuriser l'établissement et en attendant la fin de ces travaux, une surveillance de l'établissement. Ils se réunissent ce lundi 15 février avant 8h pour décider ou non de la réouverture du collège Jules-Ferry.