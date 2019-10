Les enseignants du lycée Paul Robert des Lilas exercent leur droit de retrait

Les Lilas, France

Après la mort d'un jeune lycéen de 15 ans tué vendredi aux abords du collège Marie Curie et du lycée Paul Robert des Lilas (Seine-Saint-Denis), les enseignants des deux établissements se sont réunis en assemblée générale ce lundi 7 octobre dans la matinée. Les professeurs du lycée Paul Robert ont voté un droit de retrait.

Un vote pour marquer leur consternation et leur inquiétude face aux violences entre bandes rivales de jeunes des Lilas et des villes voisines (le Pré-Saint-Gervais, Romainville, Bagnolet, Pantin) qui provoquent de plus en plus de tensions dans et aux abords des établissements scolaires. Le lycéen tué vendredi dernier est mort lors d'une bagarre qui a éclaté sur fond de rivalités locales. Les enseignants réclament de réels moyens humains pour mettre un terme à ces violences. Il n'y a donc pas cours ce matin aux lycée Paul Robert mais les enseignants restent malgré tout sur place pour "encadrer" les élèves.

Les parents d'élèves des Lilas mais aussi du Pré-Saint-Gervais d'où était originaire la victime appellent à des rassemblements dès demain matin pour dénoncer également la situation.