Les enseignants qui ont agressé Jean-Michel Blanquer seront finalement jugés devant le tribunal correctionnel

Le 4 juin dernier, en pleine campagne des éléctions législatives, Jean-Michel Blanquer, le candidat de Renaissance sur la 4ème circonscription du Loiret, avait été agressé sur le marché et aspergé de crème chantilly. Dans la foulée, deux hommes, deux enseignants de 51 et 57 ans étaient interpellés et placés en garde à vue. Ils avaient alors expliqué vouloir "protester contre la candidature de Jean-Michel Blanquer et dénoncer le mal qu'il avait pu faire à l'Education Nationale".

Ni les prévénus ni leur avocat ne se sont présentés ce lundi

A l'issue de leur garde à vue, le procureur de Montargis avait convoqué les deux hommes pour ce lundi 4 juillet pour une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que l'on appelle aussi le plaider-coupable. Mais, dès la semaine dernière, les enseignants, poursuivis pour violences volontaires, avaient annoncé sur twitter qu'ils ne se présenteraient pas à cette audience car leur avocat n'avait pas reçu le dossier complet et il s'apprêtait à demander donc un report.

Une audience au tribunal le 5 septembre

C'est exactement ce qui s'est passé ce lundi matin. Sauf que le procureur Loïc Abrial a rappelé "qu'un report ne peut être accepté que si quelqu'un est présent à l'audience". Or, ni l'avocat ni les prévenus ne se sont présentés au palais de justice de Montargis. Conformément à la procédure, les deux enseignants sont donc renvoyés pour une audience publique devant le tribunal correctionnel de Montargis, le lundi 5 septembre, à 13h30.

Joint par nos confrères de l'AFP, l'avocat des deux enseignants accuse le Parquet de Montargis de " vouloir un procès, c'est une volonté politique".