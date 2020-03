Coronavirus : les entreprises bretonnes entre télétravail et chômage technique

Une journée dans l'attente de nouvelles mesures, tout en voulant maintenir l'activité : c'est le défi des entreprises bretonnes face au coronavirus. Depuis ce lundi, nombre d'entre elles ont mis des mesures en place pour s'adapter, avant un potentiel confinement.

Télétravail partiel

"On a déployé du télétravail dès ce lundi matin pour inciter nos collaborateurs à rester le plus possible à domicile, indique Caroline Guivarc'h, directrice recherche, développement et marketing du groupe agro-alimentaire Hénaff. On avait déjà commencé en début d'année ce qui nous a permis de gagner du temps, car _il faut équiper tout le monde de matériel_".

Impossible pour autant de basculer tout le monde sur ce système : "ça concerne la moitié de nos salariés, mais on a aussi les équipes de production qui doivent être sur site".

Chômage technique

Du côté d'Armor Lux, la fermeture de 80 magasins depuis samedi soir a déjà provoqué un chômage technique de 200 à 250 salariés, sur près de 600 au total. "Dès ce mardi, on devrait n'avoir un effectif que d'une trentaine de personnes, avec _une possibilité de télétravail_", explique Jean-Guy Le Floch.

"L'entreprise doit coûte que coûte passer ce cap, bien renaître de ce naufrage inattendu et collectif, lance Jean-Guy Le Floch. Notre rôle est de prendre toutes les mesures pour qu'on y arrive. On va essayer de _protéger nos salariés devant cette épidémie_".

Un confinement potentiel

"On aura des problématiques de production qu'on réglera plus tard car ça ne peut pas être fait en télétravail. Mais on va continuer à gérer les ventes et les clients depuis chez nous", précise le PDG d'Armor Lux.

De son côté, le groupe Hénaff s'attend à devoir poursuivre ses activités : "nous sommes dans un secteur qui se doit, vis-à-vis de l'Etat et des consommateurs, d' _assurer la fourniture de biens alimentaires_, indique Caroline Guivarc'h. On peut même être réquisitionnés par les services de l'Etat puisqu'on a un abattoir. Il me semble que ça nous est arrivé seulement suite à la Deuxième Guerre Mondiale".