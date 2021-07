Les entreprises de déménagement contrôlées en Bourgogne Franche-Comté

La profession de déménageur est règlementée, et la Dreal, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, veille à ce que les règles soient respectées. En Bourgogne-Franche-Comté, 20 opérations de contrôle se sont déroulées du 28 juin au 4 juillet 2021.

Stop au travail illégal

Une trentaine de véhicules (représentant 47 personnes en situation de travail) ont été inspectés. Trois délits de travail illégal et deux délits d’exercice illégal de la profession de transporteur routier ont été constatés, indique la Dreal dans un communiqué, ainsi que dix autres contraventions pour défaut de document de décompte de la durée du travail, document de transport non-conforme, absence de la licence de transport à bord du véhicule notamment.

Ces contrôles ont également permis d’appréhender un véhicule appartenant à une entreprise dont l’autorisation d’effectuer des déménagements avait été retirée récemment par la Dreal, suite à un non-respect d’une condition d’accès à la profession, et qui continuait donc d’exercer, en toute illégalité.

Attention aux prix anormalement bas

La Dreal alerte sur les prix défiants toute concurrence, "souvent le premier signe d’alerte de non respect de la réglementation de la profession", et des obligations sociales et fiscales qui s’imposent à toute entreprise. "Celui qui recourt sciemment à des déménageurs non-inscrits s’expose également à des sanctions pénales" ajoute la Dreal (jusqu’à 3 ans de prison et 45.000€ d’amende), mais aussi au paiement des impôts, taxes et cotisations non acquittés.