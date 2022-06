Les épiciers de nuit perdent leur combat en justice contre la mairie de Montpellier

Sept épiciers de nuit de Montpellier ont déposé ce mercredi un recours devant le tribunal administratif pour dénoncer l'arrêté municipal qui leur impose de fermer du jeudi au lundi de 22 heures à 7h du matin.

La justice a rendu sa décision dès ce jeudi : le caractère d'extrême gravité et d'extrême urgence n'est pas constitué en l'état, le recours est donc irrecevable.

"Sur 190 épiceries à Montpellier, 12 seulement posent problème." - Me Maxime Martinez, avocat des épiciers

Les épiciers accusent la mairie de discrimination. Devant la justice, ils ont mis en avant les pertes qu'ils subissent avec ces fermetures expliquant que les nuisances sonores n'étaient pas causées par les épiceries de nuit. "Il y a à Montpellier 500 bars, 2.000 restaurants à qui on n'impose pas de mesures aussi restrictives alors qu'eux aussi vendent de l'alcool" explique Maitre Maxime Martinez, avocat des épiciers qui dénonce le deux poids, deux mesures. "Les plateformes de vente en ligne ne sont pas inquiétées alors que j'ai été livré de vodka, whisky et rhum un soir sur les marches de l'église Saint Roch en cinq minutes. Sur les 190 épiceries à Montpellier, 12 posent problème aujourd'hui, il faut les contrôler pour ne pas sanctionner tout le monde." On rappelle aussi que ces restrictions d'ouverture existent depuis dix ans maintenant à Montpellier

Maitre Maxime Martinez , avocat des épiciers

"On ne peut pas nous dire que tous les problèmes la nuit à Montpellier viennent des épiceries de nuit !" - Amar Benbouzid, épicier rue de l'aiguillerie à Montpellier

Pour Amar Benbouzid, épicier rue de l'aiguillerie à Montpellier, viser les épiceries de nuit est injuste. "On a déjà eu à fermer pendant les vacances de Pâques et devant mon épicerie, que je sois ouvert ou fermé, c'est pareil : il y a du bruit, il y a des gens, ils sont dehors, il y a rien qui change. Qu'on vienne nous dire à nous que tous les problèmes à Montpellier, c'est à cause des épiceries de nuit ! Ça c'est vraiment faux. Il suffit de venir le soir et de voir ce qui se passe à Montpellier, au centre-ville ou ailleurs. Vous allez très vite comprendre la situation ! Il y en a quelques uns qui ne respectent pas les règles, il faut leur taper dessus, ce qui est normal. Mais on tape pas sur l'ensemble des bars, l'ensemble des boîtes de nuit, l'ensemble des épiceries. Ça, c'est une mesure arbitraire".

Amar Benbouzid, épicier rue de l'aiguillerie à Montpellier

"L'argument de dire que parce qu'on peut consommer de l'alcool dans les bars, on devrait pouvoir en vendre dans les épiceries n'est pas audible." - Romain Geoffret, avocat de la mairie de Montpellier

En face, l'avocat de la mairie de Montpellier fait valoir que pour les riverains, il est plus facile de tolérer les nuisances provoquées par des bars ou des restaurants que celles qu'entrainent les clients des épiceries qui restent dans la rue pour consommer. "On ne peut pas comparer les restaurants et les bars où les gens consomment sur place, avec ce qui est constaté du côté des épiceries de nuit, aux endroits où l'on vient faire un achat et ensuite on va soit chez soi, soit dans la rue. Pour les riverains, on peut tolérer l'activité d'un restaurant et d'un bar. On peut aussi légitimement s'attendre à ce que les clients des épiceries de nuit partent après leur achat. Et la thèse qui consiste à dire oui, mais comme d'un côté, ça consomme de l'alcool, on devrait pouvoir nous aussi en vendre. Ce n'est pas un argument qui est audible." explique Romain Geoffret, avocat de la mairie de Montpellier.

Romain Geoffret, avocat mairie de Montpellier

Les épiciers vont déposer un nouveau recours en référé qui sera examiné le 4 juillet prochain.