Les époux Bardin jugés ce lundi pour fraude fiscale

Christophe et Yveline Bardin sont jugés ce lundi à Dax pour fraude fiscale. Ils auraient soustrait 300.000 euros au fisc entre 2011 et 2013.

C'était une information France Bleu Gascogne en avril dernier, lorsque le fisc avait porté plainte contre eux. C'est maintenant l'heure du procès pour les époux Bardin. Christophe Bardin, le chef du Front National dans les Landes, et sa femme, Yveline Bardin, conseillère régionale, seront jugés ce lundi après-midi à Dax pour une fraude fiscale de 300.000 euros dans le cadre leur activité. Une auto-école pour elle, une association de sécurité routière pour lui. Prévu en juin dernier et finalement renvoyé, les époux Bardin avaient échappé à un procès en pleine campagne des législatives, alors que lui se présentait pour le Front National dans la 1ère circonscription des Landes. Mais cette fois, Christophe et Yveline Bardin vont devoir s’expliquer devant la justice.

Des comptes qui se mélangent

La présumée fraude fiscale s’élève à 300.000 euros en tout entre 2011 et 2013. Mais les époux Bardin contestent. Et ont toujours plaidé la bonne foi. D'après leur avocat, ils devraient reconnaitre, à la barre, qu'il y a peut-être eu des erreurs techniques dans leurs déclarations aux services fiscaux mais ils confiaient cette paperasserie à des cabinets d'experts comptables ! En tout cas, ils estiment que leur cas aurait pu se régler autour d'une table et pas dans un tribunal.

Mais surtout ils vont contester le montant de la fraude. Exorbitant selon eux. 300.000 €. Et effectivement, même le parquet a l'air de le remettre en cause. Il faut dire que les comptes des activités respectives des époux Bardin sont difficiles à dissocier, et ça a été tout le travail de la brigade financière de la police judiciaire de Bayonne. D'un côté il y a l'association de Christophe Bardin, la MDSR, mission départementale de sécurité routière qui organise par exemple des stages de récupération de points. De l'autre l'auto-école d'Yveline Bardin. Sauf que les deux structures travaillent ensemble et les comptes se mélangent ! Volontairement ou pas ? C'est le tribunal qui le dira.