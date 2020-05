Les Etablissements BigMat de Clermont-l'Hérault endommagés par un incendie

Un entrepôt de stockage du magasin de matériaux de construction BigMat de Clermont l'Hérault a été endommagé par un incendie ce vendredi 8 mai. Le feu est éteint. On n'en connait pas l'origine.

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont déployé d'importants moyens ce vendredi soir pour lutter contre un feu dans un des entrepôts des établissements BigMat , un magasin de matériaux de construction de la zone artisanale de Clermont-L’Hérault.

L'incendie s'est déclaré dans un entrepôt de stockage où se trouvaient notamment 3M3 de produits solvants et des bouteilles de gaz. La présence de ces produits inflammables a nécessité la mise en place de 6 lances dont un canon à mousse sur échelle et le véhicule de la cellule risque chimique de Sète . La 50 aine de pompiers de Clermont l'Hérault, Gignac, Paulhan et Lodève ont réussi à maîtriser rapidement le feu .

La partie de vente et administrative du magasin a été préservée . La cellule risque chimique a procédé à des relevés pour lever les doutes sur les risques sanitaires.

La direction des Etablissements BigMat met en place une procédure de chômage technique pour ses employés.

La gendarmerie nationale s'est rendue sur place. On ne connait pas l'origine de cet incendie.