Les étudiants de l'ESO à Albi dénoncent une fraude aux faux diplômes et en appellent au Recteur

Des étudiants albigeois lancent un appel au recteur. Depuis de semaines, ils ont de très gros doute sur la validité des diplômes qu'ils sont en train de préparer. Ils sont scolarisé à l'ESO, l'école supérieure Occitanie, basée à Albi mais qui aussi une succursale à Narbonne.

ⓘ Publicité

4500 euros l'année

Ils y préparent des bachelors en business, marketing, métier de l'immobilier ou de la banque. L'appellation bachelor désigne des cursus en 3 ou 4 ans après le bac , dispensés par des écoles privées, notamment des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Il en existe aujourd'hui dans toutes les disciplines, avec une forte hétérogénéité en termes de sélection, qualité des enseignants, insertion professionnelle. Mais visiblement, malgré des formations pour la plupart financée par l'état (via l'OPCO, les opérateurs de compétences) pour 4500 euros l’année, l'école albigeoise n'aurait pas les bons agréments.

Les étudiants de la promo 2022-2023 ne vont pas pouvoir passer leur examen. Et ceux des deux dernières promos auraient des diplômes qui ne servent à rien. La directrice de cet établissement a été placée en garde à vue. Une enquête est ouverte par le parquet d'Albi. Et maintenant les étudiants en appellent au recteur pour pouvoir passer les examens dans un autre établissement.

loading

Manon Tordjman est agent immobilier à Lavaur. Elle voulait passer ce bachelor pour obtenir sa carte professionnelle et tenir sa propre agence. Mais elle ne pourra pas le faire. Pas tout de suite en tout cas. "Tout s'écroule. J'ai perdu une année. C'était vraiment un projet personnel et je me rends compte que je ne vais pas pouvoir passer l'examen ni la voir. Et au delà de ça, devoir me réinscrire dans une école sur Toulouse pour refaire un bachelor immobilier. J'avais commencé à avoir des doutes au mois de septembre 2022. J'ai eu des doutes sur l'intitulé et là, on m'a répondu que c'était normal, que c'était en cours d'agrément."

L'examen dans une autre école ?

En tout plus de 96 victimes se sont déjà déclarées. Une trentaine s'est même d'ores et déjà rapproché de Maitre Philippe Pressecq. Et l’avocat tente de tout faire pour que les étudiants de la promo de cette année puissent passer leur diplôme. "Il faut absolument que ces étudiants soient recasés dans des écoles qui sont, elles, dans la légalité et qu'ils puissent passer leurs examens. C'est indispensable. Il faut absolument que le recteur se mobilise pour nous aider."

Sollicité le rectorat n’a pas encore répondu à France Bleu Occitanie. La direction académique du Tarn a fait savoir que ce dossier n'est pas de son ressort.

loading