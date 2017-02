Les étudiants dentistes poursuivent leur grève, le centre de soins dentaires du CHU au ralenti.

Depuis trois semaines, les étudiants en chirurgie dentaire sont en grève. Ils s'inquiètent des futures conditions d'exercice de la profession. Au centre de soins dentaires du CHU de Nantes, seules les urgences sont traitées, le service tourne au ralenti.

"Notre combat, c'est votre santé bucco-dentaire." Voicile mot d'ordre des grévistes. Depuis trois semaines, les étudiants en chirurgie dentaire sont en grève. Les négociations sur la nouvelle tarification des soins entre les syndicats représentatifs et l'Assurance maladie n'ont pas pris une bonne tournure selon eux. Ils s'inquiètent des futures conditions d'exercice de la profession.

"Patients en danger", les étudiants mettent leurs futurs clients au cœur de la mobilisation. © Radio France - Maureen Suignard

Les étudiants dénoncent l’échec des négociations concernant les tarifs pratiqués par la profession. L'Assurance maladie propose de plafonner le prix des prothèses, qui représente la moitié des revenus des dentistes. En échange elle propose une hausse du tarif des soins de bases, dit "conservateurs" : comme les simples caries, les détartrages ou les dévitalisations.

Cela va créer une médecine à deux vitesses. D'un côté des dentistes vont se déconventionner pour pouvoir pratiquer des tarifs plus élevés et des soins de bonne qualité. Et de l'autre côté les dentistes conventionnés devront utiliser des produits à bas coût", explique Alexandre Marques, les président de l'Association des étudiants en chirurgie Nantes.

Eric Chaberlin, dentiste à Nantes et professeur au CHU de Nantes soutient la grève des étudiants. Partager le son sur : Copier

Le centre de soins dentaires du CHU au ralenti

Habituellement, les étudiants pratiquent des soins au centre de soins dentaires du CHU de Nantes. Ils y passent entre 15 et 20 heures par semaine. Mais depuis trois semaines seules les urgences sont traitées par les non grévistes et les professeurs.

La grève est annoncée dès l'entrée du centre de soin du CHU © Radio France - Maureen Suignard

Faute d'accord entre les deux parties, un arbitre devrait être prochainement nommé, pour imposer aux syndicats et à l'Assurance maladie les montants des plafonnements et des revalorisations. Une solution vécue par les étudiants comme "un 49.3" , un vrai coup de force.

Les négociations ont pris fin le premier février. Faute d'accord, c'est la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine qui va arbitrer dans les semaines à venir.