Des étudiants en médecine victimes d'agressions à Marseille

Depuis au moins trois semaines, les jeunes ont subi une recrudescence d'agressions en tout genre dans une rue de Marseille bien connue des étudiants en médecine, la rue Sainte-Cécile, là où ils révisent leur première année. Selon les informations de France Bleu Provence, un dispositif de police a été renforcé et il doit permettre au quartier de retrouver sa sérénité.

Les étudiants devenus des cibles

C'est la maman de deux étudiants qui nous a alertés. Ses enfants ont été molestés et rackettés tout comme, une semaine plus tôt, trois étudiants en kiné. À chaque fois, trois gamins sur une trottinette électrique sortent les couteaux et, sous la menace, rapinent bijoux, ordinateurs et téléphones.

La rue Sainte-Cécile, près de l'hôpital de la Conception, est la rue des "écuries" comme on nomme les classes préparatoires en médecine, où les étudiants en première année bûchent jusqu'à 23 heures. Souvent, ils sortent fumer, se détendre dans la rue et c'est là qu'ils sont agressés. Des proies faciles, à tel point que le doyen de la faculté de médecine a alerté la police.

Manon témoigne. Ses copains ont été agressés. Copier

Dispositif policier renforcé

Le dispositif de surveillance a bien été renforcé, nous confirme-t-on à la Sûreté urbaine de Marseille. Et cela a semble-t-il porté ses fruits puisque des interpellations ont eu lieu ce mardi. Il s'agirait de gamins âgés de 13 à 16 ans. Une vingtaine d'étudiants, témoins et victimes, est allée les identifier mardi soir au commissariat de Noailles.

L'enquête se poursuit. Les étudiants du secteur espèrent un retour au calme à l'image de Manon, dont les amis ont été agressés en rentrant de la bibliothèque universitaire : "À 20h45, ils se sont fait voler leurs téléphones. Maintenant, on rentre tous à 18 heures parce qu'on a peur. Si mes amis restent travailler tard, ce sont leurs parents qui viennent les chercher. On se sent en insécurité. On a peur même en plein jour".