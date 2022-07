Les ex-rugbymen grenoblois, poursuivis pour viol en réunion, fixés sur leur sort le 22 septembre

Les 5 ex-rugbymen grenoblois du FCG ne sont toujours pas fixés sur leur sort! La Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Bordeaux a prorogé sa décision jusqu'au 22 septembre. Sa décision était pourtant attendue pour ce jeudi 7 juillet.

22 septembre, au lieu du 7 juillet

Trois rugbymen, Loick Jammes, Denis Coulson et Rory Grice avaient été renvoyés, par le juge d'instruction, devant les Assises pour viol en réunion sur une jeune femme qui avait 21 ans, à l'époque des faits en mars 2017. Les deux autres, Dylan Hayes et Chris Farrell, avaient, eux, été renvoyés en correctionnel pour non empêchement de crime.

Cela s'était passé après un match, en TOP 14, opposant le FCG au club de Bègles-Bordeaux, lors d'une soirée alcoolisée, dans un hôtel de Mérignac, où les joueurs étaient descendus. Les rugbymen, placés sou contrôle judiciaire mais qui poursuivent leur carrière dans d'autres clubs, ont toujours dit que la jeune femme était consentante, ce qu'elle dément fermement.

Un délai déraisonnable

C'est pourquoi ils ont fait ce recours devant la Chambre de l'Instruction. Si la décision ne leur convient pas, ils pourraient -et c'est leur droit- se pourvoir en cassation. Bref, le procès est encore loin d'être audiencé et pour la victime c'est très dur d'attendre réparation depuis des années.

"Je suis déçue" reconnait Maitre Anne Cadiot-Feidt, du barreau de Bordeaux, l'avocate de la jeune femme. "Même si je sais que la Cour d'appel est débordée, qu'il y a eu la Covid, que des suppléments d'information ont été ordonnés, c'est compliqué pour ma cliente. Il faut du temps pour instruire un dossier, mais là, nous sommes au-delà du délai raisonnable, pour ma cliente mais aussi pour la société et même pour les mis en cause." Et l'avocate ajoute : "Ma cliente essaie de se reconstruire, de vivre avec, mais tout est un peu suspens et je redoute que lors du procès, qui interviendra longtemps après les faits, tout remonte à la surface et que ce soit une épreuve encore plus dure à vivre pour elle, psychologiquement et physiquement."