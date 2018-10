Amiens, France

Les ex-salariés de Goodyear devant la justice. Ils sont 832 à poursuivre l'ancienne usine de pneus d'Amiens. Ils contestent leur licenciement en janvier 2014 alors que le site était rentable. Le procès hors norme s'est ouvert ce jeudi matin dans une salle de spectacle, à Mégacités, le palais de justice ne pouvant accueillir autant de monde.

Pendant plus de quatre heures, sans pause, l'avocat des ex-salariés de Goodyear a tenté de démontrer point par point devant le conseil des prud'hommes qu'il n'y avait aucun motif financier valable pour fermer l'usine d'Amiens.

Perché sur la scène de l'auditorium devant près de 800 anciens salariés totalement silencieux, Fiodor Rilov a jeté des chiffres, ceux des profits affichés par le groupe de pneus en 2014 : 2,5 milliards de dollars de bénéfices nets (2,1 milliards d'euros), des dividendes aux actionnaires multipliés par quatre. Des chiffres records, « les plus élevés de l'histoire de Goodyear », a souligné l'avocat, citant alors le PDG de la multinationale.

Goodyear a ruiné nos vies

« Affolant ! Tout cet argent me donne la nausée », souffle Jean Marc sorti prendre l'air. « Une poignée aurait suffi à nous sauver. Au lieu de ça, on nous a jeté à la rue. Pire que des chiens », poursuit l'ancien salarié, « Goodyear a ruiné nos vies pour s'en mettre encore plein les poches ». C'est cela que Jean-Marc voudrait faire reconnaître par les Prud'hommes. Me Fiodor Rilov a réclamé une indemnisation entre deux et quatre années de salaires pour chacun des salariés licenciés.

Les avocats de la direction s'expriment à leur tour ce jeudi après-midi. « Nous défendons une entreprise responsable, consciente que le licenciement n'est évident pour personne », ont-ils expliqué avant de préciser qu'un effort avait été fait sur les indemnités et les mesures de reclassement. « Il n'a jamais été question de punir les salariés », ont insisté les avocats de Goodyear dont la plaidoirie devait finir vers 19h.

Jugement rendu en 2019

Les ex-salariés de l'usine d'Amiens devront attendre quelques mois avant de connaitre la décision du conseil des prud'hommes. Le jugement ne sera pas rendu avant le premier trimestre 2019.

L'usine Goodyear d'Amiens a fermé ses portes en janvier 2014 après sept ans de combat. A la clé, la suppression de 1.143 emplois.