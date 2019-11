Les ex-Seita devant le conseil des prud'hommes de Riom (Puy-de-Dôme)

Riom, France

La salle du conseil des prud'hommes de Riom n'était pas assez grande pour accueillir la centaine d'ex-Seita. L'audience a été délocalisée à la cour d'appel de Riom, dans la salle réservée d'ordinaire aux procès d'assises. Dans ce contexte particulier, les débats ont duré près de trois heures. L'enjeu était de savoir si les licenciements prononcés par la firme Imperial Tobacco en 2016 étaient abusifs ou non.

Une procédure longue et pas encore terminée

Pour maître Jean-Louis Borie, l'un des avocats des salariés, l'affaire est entendue. "On a démontré que la consommation de cigarettes dans le monde était toujours aussi importante, que le marché était bien là et que la perte de parts de marché découlait de l'absence d'actions de publicité" de la part d'Impérial Tobacco.

Le groupe aurait aussi promis des reclassements à plus de 90 salariés. Sauf que lorsque ces derniers auraient acceptés leur reclassement, les postes n'étaient finalement pas disponible et les salariés ont été licenciés.

Le tribunal va devoir statuer sur les licenciement abusifs dans 77 des 98 cas présentés au tribunal ce mercredi. Mais devant la longueur des cas à traiter (plus d'une centaine de dossiers) les magistrats vont prendre leur temps. Le tribunal ne rendra sa décision le 17 juin prochain, soit 3 ans et 7 mois après le licenciement des ex-SEITA, le 29 novembre 2016. Les montants des dommages et intérêts se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais cela dépendra de la prime d'ancienneté et des différents cas.

L'avocat de la SEITA n'a pas souhaité répondre à nos questions.