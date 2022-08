Les excuses d'Antoine Battut : "J'ai perdu pied, j'ai déçu, j'ai des remords", écrit l'entraineur de Bayonne

Deux tweets pour exprimer sa désolation. Ce jeudi 25 août, Antoine Battut l'entraineur de la touche de l'Aviron Bayonnais, a publié un message pour présenter ses excuses après l'agression d'un infirmier de la clinique Aguiléra, survenu mardi, au petit matin au sein de l'établissement.

"Le 23 août dernier, pour la première fois de ma vie, j’ai perdu pied et je ne me l’explique pas. J’ai déçu. Je souhaite présenter mes excuses à toutes et à tous.

Bien entendu, j’ai des remords et des regrets à l’égard d’un personnel soignant qui est là pour nous aider, comme je l’ai personnellement éprouvé par le passé. Ne doutez pas de ma sincérité. À très vite, je nous le souhaite. Antoine"

L'ancien troisième ligne des Ciel et blanc est mis en cause avec Cyril Gomes, ancien préparateur physique du club. Les deux hommes ont rejoint, mardi matin, après une soirée festive, les urgences de l'établissement biarrot afin de retrouver un ami qui avait été hospitalisé un peu plus tôt après un accident de scooter.

Le ton est vite monté quand le personnel soignant a interdit l'accès au box patient aux deux visiteurs, pour cause de protocole covid. L'un des infirmiers, venu assister une collègue aide-soignante, a été bousculé puis frappé.

Antoine Battut et Cyril Gomez ont depuis été remis en liberté. Une convocation par procès-verbal leur a été délivrée pour un jugement devant le tribunal correctionnel d'ici à trois mois. En attendant, les urgences de la clinique Aguiléra de Biarritz resteront fermées ce vendredi matin. Les deux syndicats de l'établissement Ramsay Santé appellent à la grève des agents de 8h à 20h pour dénoncer l'agression et le manque de moyens humains dans le secteur.