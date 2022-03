Les experts judiciaires ne sont plus payés par le tribunal de Laval depuis 15 mois!

Ces experts judiciaires ont décidé de ne plus travailler pour le tribunal de Laval. Car cela fait près d'un an et demi qu'ils ne sont pas rémunérés.

Les experts judiciaires qui travaillent pour le tribunal ne sont plus payés depuis 15 mois. Ces professionnels sont nommés par la justice pour apporter leur connaissance dans un dossier technique, comme le souligne Nicolas Fouassier, le bâtonnier de Laval : "Les experts interviennent pour éclairer le tribunal sur des aspects techniques, par exemple en droit de la construction, lorsque vous avez une fissure sur une maison, la justice va ordonner une expertise pour trouver l'origine de la fissure, on fait appel généralement à un professionnel de la construction qui va se rendre sur place, qui va faire des investigations pour connaitre les causes du sinistre et éclairer le tribunal de façon à déterminer les responsabilités."

Un problème humain à l'origine de cet imbroglio

A cause du régisseur, qui est basé à Angers. Le régisseur, c'est celui qui doit payer les prestataires du tribunal : " il y a un régisseur intérimaire qui a pris le poste avec 6 mois de retard. " explique Nicolas Fouassier. La note est salée, plus d'un millions d'euros d'honoraires qui n'a pas été versé. Les experts mayennais ont décidé d'arrêter les frais et de ne plus travailler pour le tribunal de Laval qui doit faire appel à des spécialistes qui viennent de Bretagne ou de Normandie et ça a un coup pour les justiciables, déplore Nicolas Fouassier: "d'une part sur les délais qui sont plus important et d'autre part sur le coût financier puisque cela coûte plus cher de faire venir un expert qui vient de Caen par exemple."