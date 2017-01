Les experts refusent de trancher la question de l'arrêt ou de la poursuite des soins de la petite Marwa

Hospitalisée depuis le mois de septembre à la Timone à Marseille, la petite niçoise agée d'an an est plongée dans un coma. Une bataille juridique oppose ses parents aux médecins. Les experts appelés à se prononcer refusent de trancher.

Comme nous vous le racontions au mois de novembre 2016, les médecins et les parents de la petite Marwa ne sont pas d'accord. L'APHM estime que la petite Niçoise, plongée dans le coma et hospitalisée à la Timone à Marseille, doit être débranchée, faute de possibilité de soigner le virus foudroyant dont elle est victime. Ses parents ne sont pas du même avis.

Le tribunal administratif de Marseille a demandé à des experts de se prononcer

Ces experts reconnaissent que l'évolution de la maladie va conduire a un "handicap majeur" tout en refusant de trancher sur la question de la poursuite du traitement estimant qu'il s'agit d'un débat éthique.

Marwa "est consciente mais atteinte d'un déficit moteur majeur" et "irréversible", écrivent ces médecins dans leur rapport Ils confirment aussi "une atteinte neurologique sévère et définitive". Selon eux, "la volonté des parents de maintenir Marwa en vie à tout prix" et leur opposition à un arrêt de l'assistance respiratoire "introduit un débat éthique" avec "l'idée que l'équipe soignante se fait de l'intérêt de l'enfant".