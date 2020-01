Les experts sont à pied d'oeuvre après l'explosion d'une maison dans la rue de la Souterraine à Limoges

Après l'explosion, sans doute à cause du gaz, qui a entièrement détruit une maison samedi, rue de la Souterraine à Limoges, les experts examinent les dégâts sur les habitations du voisinage. En fonction de leur avis, les riverains pourront ou non revenir chez eux

Limoges, France

Huit maisons sous le coup d'une destruction

Une par une, les maisons du quartier touchées par le souffle de l'explosion sont examinées du sol au plafond. Il s'agit de constater si la structure des édifices est touchée ou non. Dans le quartier, au total, ce sont 8 maisons qui sont concernées par la visite des experts et sous le coup d'une possible destruction.

Les pompiers participent à l'observation des édifices © Radio France - FC

C'est horrible ce que l'on a vécu, je ne le souhaite à personne"

Virginie attend la sortie des experts qui viennent de rentrer dans la maison de ses parents. Quelques minutes plus tard, ils ressortent avec des nouvelles encourageantes :"heureusement la maison ne sera pas rasée. On ne peut pas encore y revenir mais c'est déjà ça", soupire la jeune femme.

A 99%, l'explosion qui a soufflé la maison rue de la souterraine est liée au gaz. Un dysfonctionnement du réseau semble écarté selon GRDF et la mairie de Limoges. En effet, des travaux de rénovation ont été réalisés dans la rue il y a deux ans seulement. Dans les décombres, les enquêteurs ont découvert des appareils fonctionnant au gaz comme une gazinière, un chauffe-eau et une chaudière. La piste du mauvais fonctionnement de l'un de ces appareils semble privilégiée.

Le dysfonctionnement d'appareils au gaz semblent être à l'origine de l'explosion © Radio France - FC

