Les explications du parquet de Pau après la libération de Frédéric de Chérancé

Le chef d'entreprise, mis en examen pour le meurtre d'un automobiliste sur la route de Bordeaux à Pau, a été remis en liberté ce mardi, après 5 mois de détention provisoire. Une décision mal comprise par la famille de la victime. Le parquet s'en explique ce jeudi.

Fréderic De Chérancé a été libéré ce mardi. Cinq mois après les faits. C'était au mois d’août. Ce chef d'entreprise de Pau a tué un automobiliste route de Bordeaux, à un feu rouge, d'un coup de couteau. Il avait ensuite pris la fuite en Espagne pendant plusieurs jours avant de se rendre et d'être mis en examen pour meurtre. Depuis ce début de semaine, il fait l'objet d'une ordonnance d'assignation à résidence sous surveillance électronique, une disposition rarement utilisée. La famille de la victime Baptiste Sallefranque s'est dite choquée sur France Bleu Béarn. Et son avocat, Me Thierry Sagardoytho considère que le chef d'entreprise a bénéficié d'un "traitement de faveur".

Que disent les textes ?

Le code pénal précise noir sur blanc les conditions qui encadrent la détention provisoire. Avec en préambule, cette doctrine : elle doit être l'exception. Pour maintenir une personne en prison avant son procès pour meurtre, il y a cinq critères à remplir :

le risque de renouvellement des faits ,

, le risque de pressions sur les victimes ,

, le risque de faire disparaître des preuves ,

, le risque de fuite

et le trouble à l'ordre public.

Le parquet de Pau a considéré que dans le cas de Frédéric de Chérancé, tous ces risques sont écartés. Il ne s'est donc pas opposé à cette remise en liberté.

Il n'y a absolument pas de traitement de faveur. Ces allégations relèvent du pur fantasme. On n'est pas dans une mauvaise série policière. On est en état de droit. Evidemment, la douleur des victimes est entendue. Elle est comprise. Elle entrera en cause devant la cour d'assise. Néanmoins ce n'est pas un critère de détention provisoire. Il ne faut pas confondre la douleur des victimes et le trouble à l'ordre public — Le vice procureur Sébastien Ellul