Les faits de violences en nette hausse en Ardèche en 2022

2.589 faits d'atteintes volontaires à l'intégrité physique ont été constatés en Ardèche en 2022, soit 354 de plus que l'année d'avant. Cette tendance s'observe partout en France. En Ardèche, ce qui augmente le plus, ce sont les violences physiques dites non crapuleuses, essentiellement les bagarres, qui représentent 70% de tous les faits de violence. Les agressions et les violences sexuelles augmentent aussi mais restent moins fréquentes.

Les violences au sein des familles, principalement des femmes battues, progressent moins. Cela représente quand même 702 victimes en zone gendarmerie tandis que 240 faits étaient recensés en zone police.

Beaucoup de vols liés aux voitures et aux deux roues

Les atteintes aux biens progressent également. La hausse est de 7% par rapport à 2021. La préfecture de l'Ardèche souligne que, si on regarde la situation avant Covid, les chiffres sont en baisse de 4% par rapport à 2019. Ce sont les vols liés aux véhicules qui sont les plus importants : vols de voitures et de deux roues, vols d'accessoires et vols à la roulotte.

Dans ce bilan, il ressort également que la délinquance de voie publique est plus importante sur l'agglo d'Aubenas que sur celles de Privas et Guilherand-Granges, Aubenas concentre 45% des délits de voie publique pour la zone police.